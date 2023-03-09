Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcısı şafak operasyonuyla yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu satıcısı, özel harekat polislerinin katıldığı şafak operasyonuyla yakalandı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satışı ve kullanımına yönelik bir adrese şafak operasyonu düzenledi. Özel harekat polislerinin koçbaşı ile girdikleri adreste şüpheli Y.Y. gözaltına alındı. Yapılan aramada 1,97 gram metamfetamin, 7,52 gram kenevir tohumu ve 3,90 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.