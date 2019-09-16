İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da uyuşturucuya geçit yok

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kilo 635 gram esrar maddesi ile 335 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kilo 635 gram esrar maddesi ile 335 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Birecik ilçesinde bir şahsa ait ev ve eklentilerine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 16 kilo 635 gram kubar esrar maddesi ile 335 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.