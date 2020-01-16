Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele toplantısı

Şanlıurfa'da 2018 yılında gerçekleştirilen, Şanlıurfa İlinde Madde Bağımlılığı Risk Etmenleri Araştırması sonucunda uygulanmaya başlanan “Şanlıurfa İli Uyuşturucu İle Mücadele Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi Projesi”nin 2020 yılı ilk değerlendirme toplantısı, GAPTEM toplantı salonunda yapıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Kaymakamlar, belediye başkan yardımcıları ile kamu kuruluşları ve projede görev alan STK temsilcileri katıldı.

Proje hakkında son durumun değerlendirildiği toplantıda İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yeşilay Şanlıurfa Şubesi ile diğer kurum kuruluşların proje kapsamında gerçekleştirdiği faaliyet sunumları yapıldı.

Toplantı sonunda bir değerlendirmede bulunan Vali Erin, toplumun sağlıklı şekilde hedeflerine ulaşmasının önündeki engellerden birinin uyuşturucu tehdidi olduğunu belirterek, bağımlılıkla mücadele konusunda tüm kurum kuruluşların ciddiyetle bu konuya eğilmeleri, ilgili bakanlıklar ve hazırlanmış eylem planları doğrultusunda kendilerine verilen görevleri harfiyen yerine getirmelerinin önemine dikkat çekerek, “Uyuşturucu ile mücadelede kararlıyız” dedi.

Vali Erin, bağımlılıkla mücadelede faaliyet gösteren Yeşilay ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine devam ederek, değişen risk faktörlerini de dikkate alacak şekilde önlemler alınacağını ve çalışmaların yürütüleceğini söyledi.

Bağımlılıkla mücadelenin sadece bağımlıların tedavisi konusundan ibaret olmadığına değinen Vali Erin, önemli olan konunun bilinçlendirme, önleme faaliyetleri olduğunu ifade etti.

Türkiye ortalaması yüzde 3,1 olan bağımlılık oranının Şanlıurfa'da yüzde 4.2 civarında ölçüldüğünü hatırlatan Vali Erin, nüfus potansiyeli dikkate alındığında bu oranın toplum açısından tehlike oluşturan bir durum olduğunu, bu tehlikenin bertaraf edilmesi için mücadele yol ve yöntemlerine titizlikle riayet edilmesinin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Madde bağımlılığı ile mücadelede bazı kurum kuruluşların görevlerini layıkıyla yerine getirmesine rağmen, bazı kurum kuruluşların ise görevlerini ihmal ettiğine dikkat çeken Vali Erin, sokak ve park aydınlatma sorunlarının yanında umuma açık olan park bahçelerde güvenlik kamerası eksikliği bulunduğuna değindi. Aynı kamera eksikliğinin okullar için de söz konuş olduğuna işaret eden Vali Erin, “Mobese sistemleriyle bütünleşmiş edilecek güvenlik kamera sistemlerini bir an önce tamamlayarak, madde kullanımı, kötü niyetli hareketler, taciz ve hırsızlık gibi konulara karşı caydırıcı bir unsur olarak hayata geçirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

İl merkezi, ilçeler ve kırsalda bulunan metruk yapı sorunlarının da halen mevcut olduğunu ifade eden Vali Erin, yıkılması gereken yapıların bir an önce yıkımının yapılması talimatını verdi.

Vali Erin, uyuşturucu ile mücadele eylem planı doğrultusunda verilen görev ve sorumluluklara tüm kurum kuruluşların gerekli hassasiyeti göstermesini, aylık, üç aylık ve yıllık raporlarını düzenli olarak tutmalarını istedi.

Yeşilay'a teşekkür ve rica

Uyuşturucu ile mücadele projesinde başarılı ve verimli çalışmalarından dolayı Yeşilay Şanlıurfa Şubesi'ne ve şube başkanı Muharrem Çelik'e teşekkür eden Vali Erin, Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) şu anda hizmet verdiği Meclis Evi'nin boşaltılacağını ve Yeşilay'a başka bir yerde tahsis edilecek arsada Yeşilay hizmetlerinin verileceği bir binanın olmasını istediklerini söyledi. Birçok ilde Yeşilay tarafından rehabilitasyon merkezi için ihalelerin yapıldığını ancak Şanlıurfa'da bunun hala gerçekleşmediğini belirten Vali Erin, Yeşilay Şube Başkanı Muharrem Çelik vasıtasıyla bu konunun da Yeşilay Genel Merkezi dikkatine sunulmasını istedi.