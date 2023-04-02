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Şanlıurfa'da üzerinde uyuşturucu çıkan ambulans şoförü tutuklandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde çıkan ambulans şoförü tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde çıkan ambulans şoförü tutuklandı.


Ceylanpınar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satışı ve kullanımına karşı çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünde ambulans şoförü olarak çalışan M.C. isimli şahıs üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, şahıs üzerinde 0.51 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ekipler, şahsın çalıştığı acil sağlık hizmetleri merkezi ve ikametinde yaptıkları aramada ise uyuşturucu madde içmede kullanılan aparat ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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