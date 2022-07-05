Şanlıurfa'da uzun namlulu silah ile tabanca ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda uzun namlulu silah, tabanca, dürbün ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Suriye'den kaçak yollarla yurda silah getirildiği istihbaratını aldı. Zanlıları takibe alan ekipler, ilçeye bağlı Engeli kırsal Mahallesinde operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 3 adet uzun namlulu silah, 2 adet tabanca, 5 adet çeşitli özellikleri bulunan dürbün, çok sayıda şarjör ve mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.