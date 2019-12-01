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Şanlıurfa'da uzun namlulu silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Suruç ve Siverek ilçelerinde uzun namlulu silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ve Siverek ilçelerinde uzun namlulu silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suruç ve Siverek ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda 16 kilogram esrar, 53 gram eroin, 2 adet hassas terazi, 2 adet Kaleşnikof marka piyade tüfeği, 3 adet tabanca, 10 adet Kaleşnikof marka piyade tüfeği şarjörü, 4 adet tabanca şarjörü ve bu silahlara ait 166 adet mermi 1 adet silah üstü dürbün ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 14 zanlıdan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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