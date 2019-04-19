Şanlıurfa'da vahşet

Şanlıurfa'da terk edilmiş harabe evde, elleri ve ayakları kesildikten sonra üzerine yanıcı sıvı bir madde dökülerek yakılmış halde erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yeni Mahallede meydana geldi. Bölgede oyun oynayan çocuklar, bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine giden polis, harabe evde öldürüldükten sonra elleri ve ayakları kesilmiş 25 yaşlarında bir erkek cesedi buldu. Olay yerindeki polisin incelemesi sonrası üzerinde kimlik çıkmayan ceset, cenaze aracına konularak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.