İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da vatandaşlar taleplerini sahada iletiyor

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde kurduğu stantlarda vatandaşların taleplerini sahada alıyor.


Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini İletişim Merkezinden alan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, ilçe geneline kurduğu stantlarla vatandaşların taleplerini sahada alıyor. Görevli personeller vatandaşlara 11 soru yönelterek, taleplerini kaydediyor. Vatandaşlar, hizmetlerden duydukları eksiklikleri de ileterek, taleplerine çözüm oluşturuyor. Vatandaşlar doldurduğu talep formunda, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a da mesajlarını iletiyor.


Form dolduran vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.