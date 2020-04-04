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Şanlıurfa'da vatandaşlara ücretsiz maske

Şanlıurfa´nın Haliliye Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilçe merkezinde esnafa ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.


Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bir taraftan salgınla mücadele kapsamında temizlik çalışmalarına devam eden belediye, bir yandan da maske üretimini sürdürüyor. Belediye ürettiği maskeleri, ilçe merkezinde zorunlu hallerde dışarıya çıkan vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Esnaf ve vatandaşlara maske dağıtımının devam edeceği bildirildi. Vatandaşlar hizmetlerden dolayı belediyeye teşekkür etti.

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