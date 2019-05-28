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Şanlıurfa'da vatandaşları bayram heyecanı sardı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala alışveriş kent merkezine gelen vatandaşlar caddelerde yoğunluk oluşturdu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala alışveriş kent merkezine gelen vatandaşlar caddelerde yoğunluk oluşturdu.


Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Ceylanpınar'da vatandaşları alışveriş telaşı sardı. Bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, kentin işlek caddesi konumundaki Gazi Caddesi'nde yoğunluık oluşturdu. İftarın hemen ardından çıkılan alışverişte en uğrak yerler elbise ve ayakkabı mağazaları oldu.


Alışverişlerini tamamlamak isteyenler de iş yerlerinde yoğunluğa neden oldu. Bu yıl işlerinin geçen yıla oranla daha iyi gittiğini aktaran esnaf Halil Oktay, “İstanbul'dan daha yeni getirdiğimiz birçok hazır giyim ürününü şimdiden tükendi. Satışların iyi gitmesine havanın serin olması da etkili oluyor. Ayrıca ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların daha rahat alışveriş yapmaları için ilçe halkının yoğunlukta olduğu Gazi Caddesi başta olmak üzere diğer caddelerde de devriye sayısını artırdı. Herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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