İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da vatandaşların ev sahibi olma sevinci

Şanlıurfa’da alt gelir grubuna yönelik yapılan konutlar için kura çekilişinde ismi çıkan vatandaşlar ev sahibi olmanın sevincini yaşadı.

Şanlıurfa'da alt gelir grubuna yönelik yapılan konutlar için kura çekilişinde ismi çıkan vatandaşlar ev sahibi olmanın sevincini yaşadı.


Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Şanlıurfa'da alt gelir grubuna yönelik yapılan konutlar için kura çekilişi yapıldı. Akabe Mahallesi'nde alt gelirli aileler için yaptırılan konutlar için oldukça yoğun başvuru yapıldı. 250 konut için yapılan 6 bin 128 başvuru üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kura çekiminde ev sahibi olmaya hak kazananlar büyük mutluluk yaşadı. Kurada isminin çıkmasıyla mutluluk yaşayan vatandaşlar, kendilerine bu imkanı sağlayan TOKİ'ye teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.