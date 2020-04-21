Şanlıurfa'da vefa ekiplerini 112 Yönlendiriyor

112 Acil Çağrı Merkezindeki operatörlere gelen çağrılar, aynı yerde görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisi tarafından ilgili ilçe grubuna yönlendirilerek, en kısa sürede talepler karşılanıyor. Korona virüs pandemisi nedeniyle dışarıya çıkması kısıtlanan, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara olduğu kadar, farklı nedenlerle yardıma ihtiyaç duyan tüm vatandaşların arayarak yardım isteğinde bulunduğu 112 Acil Çağrı Merkezi, Vefa Sosyal Destek Grupları ile organize çalışıyor.

Polis, Jandarma, İtfaiye, Acil Sağlık gibi çağrıların tek merkezde toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi çağrı operatörlerinin aldıkları çağrıyı Vefa Sosyal Destek Grubuna yönlendirmesinin ardından hızla harekete geçen gruplar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve talebe göre diğer kamu kuruluşlarının personeliyle birlikte ailelere ulaşıyor.

Vatandaşların maaş çekimi, bankacılık işlemleri, fatura ödeme ve alışveriş yapılarak eve getirilmesi gibi taleplerini de yerine getiren Vefa Sosyal Destek Grupları, korona virüs tedbirlerinin uygulanmaya başlamasından bu yana, il genelinde günlük ortalama 700 vatandaşı evlerinde ziyaret ediyor.