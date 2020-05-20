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Şanlıurfa'da vektörle mücadele sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden karasinek ve sivrisinek gibi vektörel mücadele çalışmalarını sürdürüyor.


Büyükşehir Belediyesi tarafından rutin Şanlıurfa kent merkezi ve tüm ilçelerde büyük bir özveri ile başlatılan çalışmalarda mahalle mahalle sokak sokak vektörel mücadele sürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Beyazgül'ün takip ettiği çalışmalarda ekipler


3 merkez ilçenin kırsal mahallelerinde 14 farklı ekip ile günlük 75 kırsal mahallede ilaçlama çalışması yürütüyor. Başlatılan çalışmalardan dolayı vatandaşlar, belediye ve ekibine teşekkür etti.

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