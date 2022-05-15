İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şanlıurfa'da vinç tırla çarpıştı: 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde vinç ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde vinç ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar - Kızıltepe kara yolunun Saraççeşme Mahallesi yakınlarında meydana geldi. A.F. kontrolündeki 63 SD 697 plakalı kamyon ile 01 FIU 08 plakalı Ford marka tır çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.