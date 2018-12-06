Şanlıurfa'da viyadük ve kavşak çalışmaları

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Karakoyun Viyadük ve Köprülü Kavşağında çalışmalar sürüyor. Alanda incelemelerde bulunarak teknik ekipten bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 10 gün içerisinde şerit değişikliği yaparak İpekyol güzergahındaki trafik yoğunluğunu asgari düzeye çekeceklerini söyledi.

"Şanlıurfa'nın geleceğini kurtarmak için çalışıyoruz"

Şanlıurfa tarihindeki önemli bir sorunu daha çözmek üzere olduklarının da altını çizen Çiftçi, "Biz, görev süremiz boyunca hiç bir zaman günü kurtarmak için değil, Şanlıurfa'nın geleceğini kurtarmak için projeler ürettik. İşte böylesine bir anlayışla Büyükşehir kadroları olarak yoğun bir çalışma içerisinde olduk. Artık geleceğe doğru yürüyen bir Şanlıurfa var. Bunu görmemiz ve bu doğrultuda çalışmalar yapmamız gerekiyor" ifadelerini kulandı.

Çalışmaları yürütülen Karakoyun Viyadük ve Köprülü Kavşağında işlemlerin tamamlanması ile Süleymaniye, Ak Şemsettin, Hızmalı ve Karakoyun mahallelerinin trafik sorununun çözüme kavuşturulması hedefleniyor.