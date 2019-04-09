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Şanlıurfa'da yağışlar sele neden oldu

Şanlıurfa’da önce dolu ve ardından etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi, tarım arazileri zarar gördü.

Şanlıurfa'da önce dolu ve ardından etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi, tarım arazileri zarar gördü.


Şanlıurfa'da akşam saatlerine doğru aniden dolu yağışı bastırdı. Hilvan, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Suruç ve Birecik ilçeleri ile il merkezinde etkili olan dolu ve sağarak beraberinde sel sularını getirdi. Hilvan ve Bozova'da sel suları yolları kapatırken fıstık ağaçları ile tarım arazilerine zarar verdi. Sürücüler dolu yağışı nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlandı. Çiftçiler ise yağış nedeniyle büyük zarara uğradıklarını söyledi.



Dağdan kopan kayalar yolu kapattı


Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sürücüler araçlarını doludan korumak için kaldırımlara park etmek zorunda kaldı. Baraj yolu üzerindeki bir dağdan kopan kayalar ise yolu trafiğe kapattı. İş makinesi tarafından açılan yolda sürücüler adeta suyun içerisinde ilerledi.


Ceylanpınar ilesinde ise yağış nedeniyle dev obruklar oluştu. Suruç ilçesi kırsalında ise dolu nedeniyle her yer beyaza büründü. Vatandaşlar, yağıştan sonra araçlarından inerek cep telefonlarıyla selfie çekti.

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