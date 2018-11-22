Şanlıurfa'da yağmur ve sis etkili oldu

Şanlıurfa'da sabah evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun sisle karşılaştı.

Şanlıurfa'da sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yağmurla birlikte yoğun sis ile karşılaştı. Dün gece etkili olmaya başlayan yağmur, sabah saatlerinde beraberinde sisi de getirdi. Sabah saat 04.00 sıralarında etkili olmaya başlayan sis şehrin üzerini kapladı. Sürücüler, sis ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.