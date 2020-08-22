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Şanlıurfa'da yağmur yağışı fıstığa zarar verdi

Şanlıurfa’nın Bozava ilçesinde aniden bastıran yağmur, fıstık kavlatma tesisinde kurutulmaya bırakılan yüzlerce kilo fıstığa zarar verdi.

Şanlıurfa'nın Bozava ilçesinde aniden bastıran yağmur, fıstık kavlatma tesisinde kurutulmaya bırakılan yüzlerce kilo fıstığa zarar verdi.


Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal İncirli Mahallesinde yağmur yağışı etkili oldu. Yaz mevsiminde aniden bastıran yağış, fıstık üreticilerini üzdü. Tesiste kavlatmak için meydana serilerek kurutulmaya bırakılan tonlarca fıstık yağmur suları ile birlikte sürüklendi. Yağmur sularıyla birlikte yüzlerce kilo fıstık zarar gördü.


Bozova Ziraat Odası Başkanı Fuat Almas, bölgeye giderek çiftçilerin zararını yerinde tespit etmek için çalışma başlatacaklarını belirtti.

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