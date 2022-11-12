Şanlıurfa'da yaklaşık 11 kilo esrar ve 7 kilo skunk ele geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 850 gram esrar ve 6 kilo 750 gram skunk ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde operasyon düzenledi. Ekipler, operasyonda 10 kilo 850 gram esrar ve 6 kilo 750 gram skunk ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.