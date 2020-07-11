Şanlıurfa'da Yamaç Paraşütü ilgi odağı oldu

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesi, yamaç paraşütü yapan sporcuların ilgi odağı oldu. Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçe Belediye Başkanı Metin Baydilli, yamaç paraşütü sporu için Karaköprü'yü tercih eden sporcularla bir araya geldi.

Yüksek rakıma sahip olan Karaköprü'de sporcular Seyrantepe Mahallesi ile Horzum ve Mustafacık kırsal mahallelerini tercih ediyor. Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Karaköprümüzdeki potansiyeli gördük ve Yamaç Paraşütçüsü Soner Coşkun hocamızı ilçemize davet ettik. Hocamız Seyrantepe Mahallemizde rakımı yüksek bölgede uçuşunu gerçekleştirdi. İnşallah bundan sonra Karaköprümüzdeki bu potansiyeli en yükseğe çıkarma adına etkinlik yapacağız. Bu sporun yaygınlaşması ve ilçemizi ön plana çıkarma adına çalışacağız. Gençlerimizi de yamaç paraşütü yönlendireceğiz. Biz Karaköprü'yü marka ilçe yapmak istiyoruz, bunun için gerek spor gerek sanat gerekse yaşam alanları konusunda çalışmalar yapıyoruz. Karaköprü'yü müze şehir yapmak için müzeler kuruyoruz, yeni yaşam alanları, parklar, gençlik merkezleri kazandırıyoruz. İnşallah yapacağımız bu çalışmalarla ilçemizi hak ettiği yere getireceğiz" diye konuştu.

Baydilli ziyaretinde yamaç paraşütü uçuşunu bir süre takip etti.