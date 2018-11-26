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Şanlıurfa'da yangın paniği

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre yangın, Hamidiye Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. Elektrikli sobanın kaçak yapması sonrasında kıvılcımların sıçradığı halı ve diğer eşyaların tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangında bazı eşyaları yanarak, kullanılmaz hale geldi. Ev sahibinin kendi imkanları ile söndürdüğü yangında ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri de soğutma işlemi yaptı. Yaralının olmadığı yangın sonrası inceleme başlatıldı.

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