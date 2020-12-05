Şanlıurfa'da yangın paniği

Şanlıurfa'da 6 katlı apartmanın 5'inci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Şair Nabi Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede çıktı. Dairenin mutfağında elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangını fark eden ev sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yangına müdahale etti. Paniğe yol açan yangın, ekiplerin bir saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.