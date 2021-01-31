Şanlıurfa'da yangın paniği

Şanlıurfa'da elektrikli sobanın neden olduğu yangında evde tek başına bırakılan 1 yaşındaki çocuk ağır yaralanırken, binada mahsur kalanlar ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Süleymanşah Mahallesindeki 3 katlı bir evin giriş katında yaşandı. İddiaya göre, elektrikli sobayı açan yabancı uyruklu aile, evde uyuyan 1 yaşındaki çocuklarını yalnız bırakarak yan komşularına gitti. Aile evden ayrıldıktan kısa bir süre sonra yangın çıktı. Elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede evin her tarafını sardı. Yangın nedeniyle binada yaşayanlar içeride mahsur kaldı. Büyük bir korku yaşayan vatandaşlar pencereye çıkıp ekiplerin kendilerini kurtarmasını bekledi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek binada mahsur kalanları kurtarmaya çalışırken polis ekipleri ise çevrede önlem aldı. Yangını kısa sürede söndüren ekipler, mahsur kalan vatandaşları dışarı çıkarttı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere olay yerinde müdahale etti.

Yangının çıktığı eve giren ekipler, 1 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuğu da kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olarak çıkartılan çocuk, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.