Şanlıurfa'da yangına müdahaleye giden itfaiye erleri kaza yaptı: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde anız yangınına müdahaleye giden itfaiye aracı kaza yaptı, 3 itfaiyeci yaralandı.

Akşam geç saatlerde ilçeye bağlı Sarıkaya Mahallesi'ndeki anız yangını ihbarına giden Esat Çiçeklidağ'ın kullandığı 63 EK 810 plakalı yangın müdahale aracı, Beşyamaç Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte Engin Direk ve Abdülkadir Sayan adlı itfaiye erleri yaralandı.

Kazayı gören mahalle sakinlerinin yardımıyla, araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, sürücü Esat Çiçeklidağ'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.