Şanlıurfa'da yaprak biti ile mücadele

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü, vatandaşların parklarda daha rahat ve huzurlu vakit geçirmeleri amacıyla yaz ayları öncesinde çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. İlçe genelindeki parkların güzel görümlerini devam ettirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, peyzaj çalışmaları gerçekleştiriyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte ağaçlarda oluşan yaprak biti ile mücadele çalışmaları kapsamında da, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mücadele çalışmalarını yürütüyor. Ağaçların korunması ve vatandaşlara yönelik oluşabilecek rahatsızlığın önlenmesi amacıyla sürdürülen yaprak biti ile mücadele çalışması, mahalle mahalle hummalı şekilde devam ediyor.

Öte yandan ekipler, çim biçme çalışmaları ile parklardaki güzel görünümü sağlıyor.