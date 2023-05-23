Şanlıurfa'da yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçe kırsalında yaralı olarak bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.

Birecik ilçesinde, vatandaşlar tarafından doğada yaralı bir kulaklı orman baykuşu bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Birecik Şefliği ekipleri, baykuşu koruma altına aldı. Ekiplerce tedavisi yapılan kuş, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi. Kuş tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.