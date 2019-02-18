Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu

Şanlıurfa'da yasa dışı bahis oynatılan 5 adrese düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatılan 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken iş yerlerinde yapılan aramada ise 5 adet dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayarlara ait harddiskler, 1 adet yazıcı, bahis kuponları ve bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.