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Şanlıurfa'da yasa dışı bahis oynatan 16 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa’da yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yasa dışı yollarla bahis oynatanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakubiye, Onikiler, Devteşti ve Bağlarbaşı mahallelerindeki iş yerlerine düzenlenen operasyonda 16 zanlı gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 11 adet hard disk, bahis kuponları, 2 adet yazıcı, 7 adet dizüstü bilgisayar ve bahisten kazanılan bir miktar para ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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