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Şanlıurfa'da yasadışı bahis operasyonu: 10 gözaltı

Şanlıurfa’da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 10 şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 10 şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine 7 mahalledeki adreslere Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 10 şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, yaptığı aramalarda 7 bilgisayar, bahis kuponları ile bin 40 lira para ele geçirdi. Ekipler suç unsurlarına el koyarken gözaltına aldığı zanlıları sorgulanmak üzere emniyete götürdü.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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