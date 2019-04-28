Şanlıurfa'da yasadışı bahis operasyonu: 10 gözaltı

Şanlıurfa'da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 10 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine 7 mahalledeki adreslere Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 10 şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, yaptığı aramalarda 7 bilgisayar, bahis kuponları ile bin 40 lira para ele geçirdi. Ekipler suç unsurlarına el koyarken gözaltına aldığı zanlıları sorgulanmak üzere emniyete götürdü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.