İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da yasadışı bahis operasyonu

Şanlıurfa’da yasadışı bahis oynatılan 5 iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'da yasadışı bahis oynatılan 5 iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe, Haleplibahçe ve Direkli mahallelerinde yasadışı bahis oynatılan 5 iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında iş yerlerinde bahis oynattığı ileri sürülen 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. İş yerlerinde yapılan aramalarda, 11 adet dizüstü bilgisayar, bin 615 lira para, 7 adet harddisk 18 adet bahis kuponu ve 4 adet yazıcıya el konuldu.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.