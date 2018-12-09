Şanlıurfa'da yasadışı bahis operasyonu

Şanlıurfa'da yasadışı bahis oynatılan 5 iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe, Haleplibahçe ve Direkli mahallelerinde yasadışı bahis oynatılan 5 iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında iş yerlerinde bahis oynattığı ileri sürülen 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. İş yerlerinde yapılan aramalarda, 11 adet dizüstü bilgisayar, bin 615 lira para, 7 adet harddisk 18 adet bahis kuponu ve 4 adet yazıcıya el konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.