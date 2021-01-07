Şanlıurfa'da yaşanan kazalar kamerada

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı.

Şanlıurfa'da yaşanan bazı kazalar, şehir polis kameralarına yansıdı. İlk görüntülerde kavşaktan geçmeye çalışan Renault marka bir otomobil, Renault marka başka bir araçla çarpıştıktan sonra refüje çarpıp duruyor.

Bir diğer görüntüde ise kilitli parke taşı yüklü tır, yol kenarında duran otomobili sollayarak geçmeye çalışıyor. Tırın şerit değiştirdiğini gören bir otomobil sürücüsü hızını kesince hafif ticari bir araç arkadan çarpıyor.