Şanlıurfa'da yaz konserleri devam ediyor

Kültür ve sanat faaliyetleri çerçevesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Urfa Ahengi Müzik topluluğu tarafından konser düzenlendi. Yaz konserleri serisi ile vatandaşlarla buluşan Urfa Ahengi Müzik Topluluğu düzenlediği konserle vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı.

Yaz konserleri çerçevesinde alanı dolduran vatandaşlar, gurubun seslendirdiği türkülere eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren konserde vatandaşlar halay çekerek stres attı. Urfa Ahengi Müzik Topluluğu her hafta farklı bir bölgede yaz konserleriyle vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.