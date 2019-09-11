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Şanlıurfa'da yaz konserleri ilgi görüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ’yaz akşamları etkinlikleri’ vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'yaz akşamları etkinlikleri' vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, başlattığı 'yaz akşamları etkinleri' kapsamında, sıra gecesi konserleri düzenliyor. Şanlıurfalıların yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirebilmesi için yaz konserleri kapsamında Halilliye ilçesi Turgut Özal parkı Amfi alanında Urfa Ahengi Sıra Gecesi ekibi sevenleriyle buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve iki saatlik konserde türkülere konuklar da eşlik etti. Konsere gelen vatandaşlar kendilerini Urfa Ahengi Sıra Gecesi ekibiyle buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti.

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