Şanlıurfa'da yeni açılan yollara asfalt dökülüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte trafik yoğunluğunu minimize etmek için alt yapısı tamamlanan yollarda asfaltlama çalışmalarına devam ediyor

Bu kapsamda Eyyübiye İlçesi, Direkli Mahallesi Kuzey Batı Çevreyolunun bağlantı yollarını ve Kondu Caddesinde yürütülen yol açma ve altyapı çalışmalarını tamamlayan ekipler, asfalt serimine başladı.

Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Şanlıurfa'da güzel havayı fırsata çeviren Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri şehrin trafik yoğunluğunu rahatlatmak için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Eyyübiye İlçesi, Direkli Mahallesi Kuzey Batı Çevreyolunun bağlantı yollarını ve Kondu Caddesi'nin asfaltlama çalışmalarına devam eden ekipler, Şanlıurfa'ya yeni bulvarlar ve modern caddeler kazandırma gayesi ile çalışmalarını yürütüyor.