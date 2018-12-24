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Şanlıurfa'da yeni bir ulaşım güzergahı daha

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yeni ulaşım hatlarını hizmete sunma çalışmaları kapsamında son olarak 40 nolu hattı ile Muradiye Mahallesi’ne hizmet vermeye başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yeni ulaşım hatlarını hizmete sunma çalışmaları kapsamında son olarak 40 nolu hattı ile Muradiye Mahallesi'ne hizmet vermeye başladı.


Şanlıurfa'da kentsel yerleşimin yoğunlaşmasıyla birlikte büyükşehir belediyesi, yeni hatları vatandaşın hizmetine sunuyor. Bu kapsamda ulaşım daire başkanlığı, Eyyübiye ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde 40 nolu hat ile ulaşımdaki yeniliklerine devam ediyor. 01.01.2019 tarihi itibariyle 40 nolu Hat ile güzergahta ulaşım hizmeti uygulanmaya başlanacak. Son olarak yapılan düzenlemeler ve yeni hatlarla yolcu taşıma kapasitesini yükselten ulaşım daire başkanlığı günlük 319 araçla yaklaşık 190 bin yolcuya hizmet veriyor.

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