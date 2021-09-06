İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

Şanlıurfa’da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına gelerek ders başı yaptı.

Şanlıurfa'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına gelerek ders başı yaptı.


Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da uzun bir aradan sonra öğrenciler tam gün okullarına kavuştu. Sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklarını yapan öğrenciler, aileleriyle evlerinden çıkarak okulun yolunu tuttu. Okul içerisine heyecanla giren öğrenciler, yeni yılda eğitim-öğretime 'merhaba' dedi.

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