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Şanlıurfa'da yeni yıl sessizliği havadan görüntülendi

Şanlıurfa’da yeni yılın ilk dakikalarında cadde ve sokaklara yansıyan sessizlik havadan görüntülendi.

Şanlıurfa'da yeni yılın ilk dakikalarında cadde ve sokaklara yansıyan sessizlik havadan görüntülendi.


Şanlıurfa, tüm Türkiye'de olduğu gibi yılbaşı gecesi başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2021 yılına sessiz girdi. Saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerine akın etti. Yeni yılın ilk dakikalarında ise cadde ve sokaklarda yaşanan sessizlik havadan görüntülendi.

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