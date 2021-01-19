Şanlıurfa'da yeni yılda fıstık fidanı satışları iki katına çıktı

Şanlıurfa'da fıstık, zeytin ve badem fidanı satışları, geçen yılın Ocak ayına oranla iki kat arttı. Çiftçiler, fidan satış noktalarından aldıkları yüzlerce fidanı arazilerinde toprakla buluşturuyor.

Şanlıurfa'da kış mevsimine rağmen fidan satışları, yeni yılın ilk ayında geçen yıla oranla iki kat arttı. Fidan dikim sezonu olmamasına rağmen işlerinin çok iyi olduğunu belirten fidan satıcıları, 2021 yılının kendilerine uğur getirdiğini aktardı. Fıstık, zeytin ve badem fidanı fiyatlarının 3 ile 15 lira arasında değiştiğini ifade eden fidan yetiştiricileri, bazı çiftçilerin tahıl tarımından vazgeçtiğini, binlerce fıstık fidanı alarak arazilerine diktiğini söyledi.

“2012 yılı uğurlu geldi”

Fidan yetiştiricisi Müslüm Dağlı, “Allah'a çok şükür fidan satışlarımız çok güzel oluyor. Fıstık, zeytin ve badem fidanı satışlarımızda patlama oldu diyebilirim. Bu yıl satışlarımız çok iyi devam ediyor. Şükrediyoruz, inşallah böyle devam eder. 2021 yılı bize uğurlu geldi. Satışlarımız iki katına çıktı” dedi.

Fidan yetiştiricilerinden fıstık ve zeytin fidanı alan çiftçi Ahmet Çiftçi, toplamda 3 bin fıstık fidanı aldığını söyledi. Çiftçi, “Fıstığın çok masrafı olmadığı için arazime fıstık ekeceğim. Daha önce 2 bin fidan şimdi ise bin adet fidan aldım. İnşallah arazimde fıstık ekeceğim. Tahıl tarımı çok masraflı oluyor. Onun için fıstığa yöneldim” diye konuştu.