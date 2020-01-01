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Şanlıurfa'da yeni yılın ilk bebeği Azra oldu

Şanlıurfa’da yeni yılın ilk bebeği saat 00.

Şanlıurfa'da yeni yılın ilk bebeği saat 00.01'de dünyaya geldi. Sağlıklı şekilde dünyaya gelen kız bebeğe annesi tarafından 'Azra' adı verildi.


Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Nurşen Kavan, doğum sancıları tutunca, akşam saatlerinde yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Bölümüne getirildi. İkinci çocuğuna hamile olan anne Kavan, saatler 00.01'i gösterdiğinde, 4 kilogram ağırlığında sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.


Çocuğunun sağlıklı olarak dünyaya geldiği için mutlu olduğunu belirten anne Nurşen Kavan, "Bu benim ikinci çocuğum. Çok mutluyum. Rabbime çok şükür, bana iki kız çocuğu verdi. Yeni bebeğimize Azra adını koyacağım. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kulandı.

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