Şanlıurfa'da yeni yılın ilk bebeği “Muhammed Mustafa” oldu.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Recep-Zeynep Çifti'nin 00.05'te dünyaya gelen ilk bebekleri Muhammed Mustafa Adar'a çeyrek altın hediye etti. Eyyübiye ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Zehra Adar, doğum sancıları tutunca, akşam saatlerinde yakınları tarafından Şanlıurfa Doğum Hastanesi'ne getirildi. İlk çocuktan hamile olan anne Zehra Adar, saatler 00.05'te gösterdiğinde, 3 kilo 250 gram ağırlığında sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Adar çiftini hastanede ziyaret etti. Burada aileye 'Hoşgeldin bebek' setini hediye eden Demirkol, bebeğin kulağına ezan okuyarak 'Muhammed Mustafa' adını verdi. Demirkol, daha sonra ilk bebeğe çeyrek altın hediye etti.

Demirkol, hastanede yatan diğer anne adaylarını da ziyaret ederek, çeşitli hediyeler takdim etti, yeni yılın barış ve kardeşlik içeresinde bir yıl olması temennisinde bulundu.