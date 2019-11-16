Şanlıurfa'da yeni yol yapım atağı

Şanlıurfa'da yeni yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü'de yol yapım çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi diğer yandan Viranşehir, Siverek ve Hilvan ilçelerinde hem yeni yol açma hem de mevcut yollarda sıcak asfalt serim hizmetini sürdürüyor.

Viranşehir'de yeni imara açılan alanlarda sıcak asfaltla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Hilvan ilçesinde de Yeni Mahallede asfalt serim çalışmalarını tamamladı. Siverek ilçesinde ise yol yapım çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri Yeni Sanayi Sitesi yolunu asfaltlarken, Yenişehir Mahallesinde ise asfalt öncesi terasman seviyesine getirdi. Büyükşehir ekipleri ilçeye bağlı Selimpınar Mahallesi'ndeki tarihi taş köprünün yer aldığı Kent Parkı çevresindeki yol yapım çalışmalarına başladı.

Vatandaşlar mahallelerinde kış öncesi yapılan yeni yol yapım çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkürlerini sundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Asfalt Şubesi ekiplerinin kent merkezinde birçok noktada yol yapım çalışmalarını devam ettiriyor.