Şanlıurfa'da yenilenebilir enerji eğitim programı

Türkiye genelinde 154 belediyenin üye olduğu Enerji Kentleri Birliği tarafından “Yenilenebilir Enerji Eğitim Semineri” düzenlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen seminere Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Mustafa Kaytan, Enerji Kentleri Birliği Danışmanı Kemal Akpınar, Enerji Kentleri Birliği Mühendisi Serkan Yalçın ile 25 ilden 50 belediye görevlisi katıldı.

Seminerde katılımcılara, GES, Jeotermal enerji, enerji tribünleri ile jeolojik alt yapılar hakkında sunum yapıldı.