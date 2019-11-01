Şanlıurfa'da yeşil alan çalıştayı düzenlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından “Şanlıurfa'nın Yeşil Alan Sorunları ve Çözüm Önerileri” çalıştayı yapıldı.

‘Daha Yeşil Bir Şanlıurfa' sloganıyla merkez ve ilçelerde yeşil alan projeleri ve Türkiye'nin en büyük yeşil alan projesi olan GAP Vadisi etap çalışmalarını sürdüren büyükşehir belediyesi, gelen talepler doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen “Şanlıurfa'nın Yeşil Alan Sorunları ve Çözüm Önerileri” çalıştayına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kenan Kayral, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, sivil toplum kuruluşları, dernek başkan ve üyeleri katıldı.

Kırıkçı, halkımızın taleplerini değerlendiriyoruz

Şanlıurfa'daki yeşil alan sorunlarını birlikte değerlendireceklerini belirten Genel Sekreter Mahmut Kırıkçı, “Urfa yeşile hasret bir kent olarak bilinir. Çalıştayımızın konusu da yeşil alan konusundaki gelen taleplerin yanında özelde biz büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak yeşil konusunda ne yapabiliriz, bunu sizlerden dinlemek istedik. Parklarımız nasıl olmalı, hangi fonksiyonları icra etmeli, parklarımızdan insanlarımızın beklentisi nedir, bu kentte yaşayan bireyler olarak nasıl beklentiler içerisinde olursunuz, biz yetkililere neyi yapmamızı önerirsiniz diye bu çalştayı gerçekleştirdik” dedi.

Kayral, ortak akılla hareket ediyoruz

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kenan Kayral da, “Şanlıurfa'nın yeşil alan sorunlarına hep birlikte tüm kurumlar olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği, sivil toplum kuruluşları, üniversitemiz ve bilim adamlarının akademik bakış açılarıyla bu sorunları çözmeye çalışacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak ilimiz sournlarını geniş platformda tüm paydaşların katılımı ile bilimin ışığında kamuoyu önünde tartışarak bu sorumluluğun çözüm yollarının ortaya çıkarılmasının önemsemekte ve değişimin bu yolla doğru ve hızlı olacağına inanmaktayız. Çalıştay tüm insanlık için olduğu kadar ülkemiz ve ilimiz içinde hayati bir meseledir. Ağaçlandırma ve yeşil alan konusuna dikkat çekmek ilimizin yeşil alan ile ilgili sorunlarını değerlendirme konusu yaparak onlara doğru ve hızlı çözümler üretmek için düzenlenmiş bir çalıştaydır” şeklinde konuştu.