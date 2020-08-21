Şanlıurfa'da yeşil koridor ve standart cadde yapımı sürüyor

Şanlıurfa'da bir ilk olan Yeşil Koridor Projesinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Şanlıurfa'da bir ilk olan ‘Yeşil Koridor Projesi'nin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ‘Yeşil Koridor Projesi'nin altyapı çalışmaları tamamlandı. Yenilikçi projeler başlatarak kaynak noktasında hibeler ve destekler alan Büyükşehir Belediyesi, ilk toplanma merkezi olarak bilinen eski hal pazarı kavşağında yapımı tamamlanan TOKİ'ye ait iş merkezi bahçesinde uygulanacak olan kentin en uzun 'Yeşil Koridor Projesi'nin yapımını sürdürüyor.

Şanlıurfa'da bir ilk olan Yeşil Koridor Projesi' pilot bölge olarak Novada Park, 11 Nisan Kurtuluş Camisi ve Şanlıurfa Valiliği arasında geçiş koridoru olan 250 metrelik alanda uygulanacak. İçerisinde bitki tagları, ağaçlar, çeşmeler, oturma bankları, kendinden ışıklı zemin kaplamaları ve çim derzli yol yer alacak. Ulaşım sorunlarının sıkça gündeme geldiği Açıksu Caddesi'nde "Standart Cadde Uygulaması" kapsamında alt ve üstyapıda yeniden düzenleme yapan Büyükşehir Belediyesi mevcut yolu hem genişletti hem de altyapı için çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Sıcak asfalt serimi öncesinde mevcut asfaltın sökümünü yapan ekipler alt ve üstyapısını güçlendirdiği caddeyi tekrar asfaltlayarak bölge esnafı ve vatandaşların hizmetine sunacak.