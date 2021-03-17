Şanlıurfa'da yetişen 'karagül' tescillendi

Kendine has kokusu ve görünümü ile dünyada sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen karagül, tescillendi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen, kendine has kokusu ve görünümüyle dikkat çeken karagül, 18 Eylül 2019 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonucunda coğrafi işaret aldı. Filmlere, dizilere konu olan, yapraklarından krem, sabun, kolonya gibi ürünler üretilen karagül, resmen tescillenmiş oldu.

Halfeti, Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak

Konuyla ilgili açıklama yapan Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, ilçenin tüm değerlerine sahip çıktıklarını, Halfeti'yi Türkiye'nin parlayan yıldızı yapmak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.