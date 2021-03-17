İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da yetişen 'karagül' tescillendi

Kendine has kokusu ve görünümü ile dünyada sadece Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yetişen karagül, tescillendi.

Kendine has kokusu ve görünümü ile dünyada sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen karagül, tescillendi.


Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen, kendine has kokusu ve görünümüyle dikkat çeken karagül, 18 Eylül 2019 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonucunda coğrafi işaret aldı. Filmlere, dizilere konu olan, yapraklarından krem, sabun, kolonya gibi ürünler üretilen karagül, resmen tescillenmiş oldu.



Halfeti, Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak


Konuyla ilgili açıklama yapan Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, ilçenin tüm değerlerine sahip çıktıklarını, Halfeti'yi Türkiye'nin parlayan yıldızı yapmak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.