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Şanlıurfa'da yılanların dansı

Hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde birçok bölgede yılanların dansı kamaraya yansıdı.

Hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde birçok bölgede yılanların dansı kamaraya yansıdı.


Yılanların yaz aylarında sık sık görülen çiftleşme dansı, cep telefonu kamaralarına yansıdı. İlçeye bağlı Duruca, Carci ve Kesmekaya kırsal mahallelerinde yılanların birbirine kenetlenip dans ettiğini gören vatandaşlar, bu anları cep telefonu ile görüntüledi. Videolarda boyları yaklaşık 2 metreyi bulan yılanların uzun süre çevresinde toplanan insanlara aldırış etmeden birbirine kenetlenip dans ettiği görülüyor. Bir müddet danslarına devam eden yılanlar daha sonra birbirinden uzaklaşarak, ortadan kayboluyor.

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