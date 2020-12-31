Şanlıurfa'da yılbaşı kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu

Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri çerçevesinde yılbaşında uygulanacak 4 günlük kısıtlama öncesi vatandaşlar alışveriş yaptı.

Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanacak kısıtlama öncesi vatandaşlar alışveriş yaptı. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle korona virüs tedbirleri kapsamında yarın akşam 21.00 ile pazartesi sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama öncesinde Şanlıurfa'da alışveriş yoğunluğu yaşandı. Balıklıgöl Platosu'nda yer alan çarşılarda yoğunluk gözlenirken, özellikle hediyelik ürünler satan iş yerlerinde yoğunluk yaşandı. Kentte maske zorunluluğuna uyulduğu ancak alışveriş telaşından sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlendi.

Kısıtlama öncesi alışverişe çıktıklarını belirten vatandaşlar, ilk kez yılbaşında evde kalacakları için hediyelik eşyalar aldıklarını belirttiler.