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Şanlıurfa'da yılın ilk kavgası: 2 yaralı, 4 gözaltı

Şanlıurfa’da yeni yılın ilk saatlerinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da yeni yılın ilk saatlerinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.


Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde iki grup arasında bıçaklı kavga yaşandı. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada tarafları, yoldan geçen gece bekçileri ayırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kavgaya karışan 4 kişi gözaltına aldı. 2020 yılının ilk kavgası ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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