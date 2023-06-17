Şanlıurfa'da YKS adayları sınava yetişmek için ter döktü

Şanlıurfa'da bazı adaylar YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına son anda yetişti. Son dakika okul binasına ulaşan kadın adaylar ter içinde kaldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan TYT bugün saat 10.15'te başladı. Sınav öncesinde adaylar didik didik aranarak salonlara alındı. Sınav 10.15'te başlasa da adaylar saat 10.00'dan sonra sınava alınmayacağı bildirilmişti. Şanlıurfa'da bazı adaylar sınava son anda yetişti. Uyarıyla adaylar koşarak görevlilerin yanına gitti. Son dakika okul binasına ulaşan bazı kadın adaylar ter içinde kaldı.

TYT'de adaylara Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

Sınava hazırlandıklarını belirten öğrencilerden Yusuf Toprak, herkesin ektiğini biçeceğini söyledi.

Adaylardan Fatma Kılıç ise, sınava ikinci kez gireceğini belirterek, çalıştığı için başarılı olacağına inandığını aktardı.