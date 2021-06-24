Şanlıurfa'da YKS'ye gireceklere ulaşım ücretsiz

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için şehir içi ulaşımın ücretsiz olduğunu duyurdu.

Şanlıurfa'da hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için şehir içi toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “26-27 Haziran 2021 tarihlerinde YKS sınavına girecek genç arkadaşlarımızın yanındayız. Sınav giriş belgelerinizle tüm otobüslerimizden ücretsiz yararlanabilirsiniz. Allah zihin açıklığı versin gençler” ifadelerine yer verdi.